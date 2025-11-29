लाल किले पास हुए ब्लास्ट के चारों आरोपी दिल्ली कोर्ट में पेश, रिमांड पर फैसला बाकी
लाल किले पर ग्रेनेड हमले के चार मुख्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इनकी 10 दिन की एनआईए रिमांड खत्म हो रही थी। एनआईए ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुनवाई के बाद फैसले की उम्मीद है।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला पर ग्रेनेड हमले के चार मुख्य आरोपी डॉक्टरों – डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और इरफान अहमद वागे को शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।
इनकी 10 दिन की NIA रिमांड आज खत्म हो रही थी। कोर्ट ने चारों आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया। NIA ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है। सुनवाई के बाद फैसला आने की उम्मीद है।
अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...
