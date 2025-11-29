Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लाल किले पास हुए ब्लास्ट के चारों आरोपी दिल्ली कोर्ट में पेश, रिमांड पर फैसला बाकी

    By Rajesh Kumar Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 02:51 PM (IST)

    लाल किले पर ग्रेनेड हमले के चार मुख्य आरोपियों को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। इनकी 10 दिन की एनआईए रिमांड खत्म हो रही थी। एनआईए ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है, जिस पर कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं सुनाया है। सुनवाई के बाद फैसले की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    लाल किला के पास हुए हमले के मुख्य आरोपी चार डॉक्टरों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। लाल किला पर ग्रेनेड हमले के चार मुख्य आरोपी डॉक्टरों – डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, डॉ. अदील अहमद राथर, डॉ. शाहीन सईद और इरफान अहमद वागे को शनिवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया।

    इनकी 10 दिन की NIA रिमांड आज खत्म हो रही थी। कोर्ट ने चारों आरोपियों की कस्टडी बढ़ाने पर अभी कोई फैसला नहीं सुनाया। NIA ने आगे पूछताछ के लिए रिमांड मांगी है। सुनवाई के बाद फैसला आने की उम्मीद है।

    अधिक जानकारी आते ही खबर को अपडेट कर दी जाएगी...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें