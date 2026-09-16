दिल्ली का ऐसा गांव जहां खुद देना पड़ता है पहरा, 2 महीनाें से परेशान; चोर के आतंक से खुली पुलिसिंग की पोल

संजय कुमार, बाहरी दिल्ली। रानीखेड़ा देश की राजधानी का एक ऐसा गांव है, जहां आज भी लोगों को ठीकरी पहरा लगाकर अपने जानमाल की सुरक्षा करनी पड़ रही है। यह हालत तब हैं जब गांव से थाना महज तीन किलोमीटर की दूरी पर है।

दूसरी ओर पूर्वी दिल्ली के एक थाने के देश में टाॅप 10 पर आने के बाद पुलिस दावा कर रही थी कि चुटकियों में अपराध कम हो सकता है। यहां गांव में चोरी की घटनाएं गत दो माह से बढ़ गई हैं। हर साल सर्दियों में चोरी की घटनाएं यहां रुकने का नाम ही नहीं लेतीं। ग्रामीण चोरों का पीछा करते हैं तो उन पर फायरिंग तक कर दी जाती है।

चार हिस्सों में बांटकर ग्रामीणों ने शुरू किया ठीकरी पहरा 4500 की आबादी वाले गांव रानीखेड़ा में लगातार बढ़ती चोरी की घटनाओं ने ग्रामीणों की नींद उड़ा रखी है। इन घटनाओं से बचने के लिए ग्रामीणों ने गांव को चार हिस्सों में बांटकर ठीकरी पहरा देना शुरू कर दिया है।

हर घर से एक युवक रात में बारी-बारी से ड्यूटी दे रहा है और गलियों से लेकर गांव की सीमाओं तक निगरानी कर रहा है। ग्रामीण एवं सेवानिवृत प्रिंसिपल सुनील दत्त भारद्वाज ने बताया कि स्थानीय एमपी, एमएलए चुनाव से पहले आते हैं, उसके बाद कोई दिखाई तक नहीं देता।

चोरी की घटनाएं बढ़ीं तो मजबूरी में सीसीटीवी लगाए और अब ठीकरी पहरे का इंतजाम भी करना पड़ा है। पहले चोरी की घटनाओं का पता नहीं चलता था, जब से गांव का इंटरनेट मीडिया का ग्रुप बना है तो चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।

गांव के दीपेन भारद्वाज के यहां एक लाख रुपये व सोने की गिन्नी चोरी हुई, कुछ पता नहीं चला। पुलिस को शिकायत दी है। गांव के एमसीडी पार्क से गाड़ी चोरी हो गई और रसूलपुर में पिंटे की छह भैंस चोरी हो गईं। चोरों का कोई सुराग नहीं है। रोजाना कोई न कोई घटना हो ही रही है।

रानीखेड़ा से सटी कॉलोनियों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता साथ लगती कॉलोनियों के लोग भी परेशान रानीखेड़ा के आसपास भाग्य विहार, योगीराज पुरम, मीर विहार और एकता विहार जैसी कालोनियां बसी हुई हैं। इन इलाकों में दस हजार से अधिक आबादी बाहर से आकर बसे लोगों की है।

इसके बावजूद यहां सुरक्षा के इंतजाम नहीं हैं। यहां नशे का सामान मिलना व अपराध होना सामान्य है। इस संबंध में पुलिस को ग्रामीणों की ओर से कई बार अवगत कराया जा चुका है। दस साल से चोरी की समस्या, ग्रामीणों ने बढ़ाई चौकसी शांत था गांव, दस साल से हुई समस्या ग्रामीण जसराम ने बताया कि पहले गांव शांत था, यहां 10 साल से समस्या शुरू हुई है। यहां के पार्षद जसबीर को भी संपर्क किया जा चुका है। चोरी की घटनाएं होती रहती हैं, पुलिस सुनवाई नहीं करती।