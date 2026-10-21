आईटीओ और दिल्ली गेट के रास्ते पर बृहस्पतिवार को डायवर्जन, राजघाट पर VVIP मूवमेंट को लेकर ट्रैफिक अलर्ट 

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजघाट पर बृहस्पतिवार को वीवीआईपी मूवमेंट के चलते विशेष कार्यक्रम के मद्देनजर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक यातायात प्रभावित रह सकता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, यातायात की स्थिति और परिचालन संबंधी जरूरतों को देखते हुए मध्य दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू किए जा सकते हैं।

इन प्रमुख सड़कों पर रहेगा असर

इस दौरान बहादुरशाह जफर मार्ग पर आईटीओ चौक से दिल्ली गेट, शांति वन चौक से आईपी फ्लाईओवर, आसफ अली रोड पर दिल्ली गेट से नेताजी सुभाष मार्ग, गुरु नानक चौक से रणजीत सिंह फ्लाईओवर और राजघाट डीटीसी डिपो से रिंग रोड बाईपास तक यातायात प्रभावित होने की आशंका है। शांति वन चौक से निषाद राज मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है।