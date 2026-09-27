मानसून की विदाई के बाद झमाझम बारिश, सामान्य से 5°C नीचे लुढ़का दिल्ली का पारा; आज के लिए IMD का अपडेट
मानसून की विदाई के बाद दिल्ली में हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून की विदाई के तीन दिन बाद शनिवार को दिल्ली में मौसम फिर से बदल गया। दोपहर बाद कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।
वहीं, अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था।
आसमान में छाए रहेंगे बादल
मौसम विभाग के अनुसार, रविवार व सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा नहीं होगी। मंगलवार से आसमान साफ रहेगा। तापमान में भी हल्की वृद्धि होगी।
अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस
शनिवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर और शाम के समय कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चली। शनिवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
सबसे कम 18.8 डिग्री सेल्सियस
इससे पहले शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। वहीं, राजधानी का न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस रहा, रिज में यह सबसे कम 18.8 डिग्री सेल्सियस था।
मौसम विभाग के अनुसार, मध्य प्रदेश के उत्तर-पूर्वी हिस्से और उससे लगे छत्तीसगढ़ में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण मौसम बदला है। यह सिस्टम उत्तर-पश्चिम दिशा में उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है।
मानसून 23 सितंबर को विदा हुआ
इसके साथ पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जिसके असर से दिल्ली में बादल छाने और तेज हवा के साथ वर्षा की स्थिति बनी है। दिल्ली से दक्षिण-पश्चिम मानसून 23 सितंबर को विदा हुआ था। सामान्य तौर पर इसकी विदाई 25 सितंबर तक होती है।
इस वर्ष एक जून से सफदरजंग में 728.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जबकि सामान्य वर्षा 629.7 मिलीमीटर है। इस तरह मानसून सीजन में दिल्ली में सामान्य से करीब 16 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई।
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