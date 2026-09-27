मानसून की विदाई के बाद झमाझम बारिश, सामान्य से 5°C नीचे लुढ़का दिल्ली का पारा; आज के लिए IMD का अपडेट

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मानसून की विदाई के तीन दिन बाद शनिवार को दिल्ली में मौसम फिर से बदल गया। दोपहर बाद कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।

वहीं, अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया था।

आसमान में छाए रहेंगे बादल

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार व सोमवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन वर्षा नहीं होगी। मंगलवार से आसमान साफ रहेगा। तापमान में भी हल्की वृद्धि होगी।

अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस

शनिवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। दोपहर और शाम के समय कई स्थानों पर हल्की वर्षा हुई। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चली। शनिवार को सफदरजंग में अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।