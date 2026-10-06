'सब याद रखा जाएगा', 9 घंटे से डटे राहुल-प्रियंका को डिटेन किए जाने के बाद कांग्रेस ने किया पोस्ट

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत अन्य कांग्रेसी सांसदों को आकाशवाणी भवन से हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर दिनभर चले प्रदर्शन के बाद हुई।

सुबह संसद से चुनाव आयोग के कार्यालय तक मार्च को पुलिस ने बीच में ही रोक दिया। इसके बाद तमाम कांग्रेसी नेता आकाशवाणी भवन में ही धरने पर बैठ गए। करीब 9 घंटे तक डटे रहने के बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटा लिया। कांग्रेस ने अपने एक्स अकाउंट से राहुल गांधी को डिटेन किए जाने का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि सब याद रखा जाएगा।