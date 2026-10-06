राहुल गांधी के मार्च से दिल्ली में जाम, अशोक रोड से पंत मार्ग तक कई रास्ते बंद; तस्वीरों में देखें पूरा हाल

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर गरमाई सियासत में तड़का राहुल गांधी समेत विपक्षी दलों के नेताओं के चुनाव आयोग मुख्यालय निर्वाचन आयोग तक के पैदल मार्च ने लगाया है।

दोपहर में शुरु यह हंगामेदार मार्च अभी भी संसद मार्ग पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय तक आकर ठहरी हुई है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य नेता आकाशवाणी भवन में डेरा जमा लिया है तो कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस तथा अर्धसैनिक बल की सांसे फूली हुई है।

पार्लियामेंट से चुनाव आयोग जाने के लिए निकले विपक्ष के सांसद। रास्ते बंद होने से सड़कें सूनी। फोटो- नेमिष हेमंत लगभग एक दर्जन सड़कें बंद अशोक रोड, रायसीना रोड, संसद मार्ग, रफी मार्ग, पंत मार्ग समेत एक दर्जन सड़कें बंद कर दी गई है। जिसके चलते न सिर्फ यातायात व्यवस्था ठहर गई है। बल्कि लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। फोटो- नेमिष हेमंत प्रदर्शन के दौरान राहुल प्रियंका और विपक्षी सांसद। फोटो- हरीश कुमार ऐसे में हैरान परेशान लोग पुलिसकर्मियों पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। स्कूल से बच्चों को लेकर लौट रही माताओं के पैदल कई किमी भटकने से पुलिसकर्मियों पर गुस्सा फूट रहा है। वो अपने घर जाने की मांग कर रही है। लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है।

इलाज के लिए मरीज और होटलों में यात्री फंसे इसी तरह कई मरीज भी इलाज के लिए फंसे हैं। होटलों और कार्यालयों में यात्री और कर्मी फंसे हुए हैं। कई की फ्लाइट छूटने की स्थिति बन गई हैं। मार्च के दौरान बैरिकेड पर चढ़कर राहुल ने लहराया तिरंगा। फोटो- हरीश कुमार उधर, राहुल गांधी ने कहा कि आज 300 से ज्यादा विपक्षी सांसद ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों से मिलना चाहते थे, लेकिन हमें रोक लिया गया है। हम देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आवाज हैं। हमें चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाने नहीं दिया जा रहा है।

अगर जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसदों से चुनाव आयोग नहीं मिलेगा तो लोकतंत्र का क्या मतलब है?