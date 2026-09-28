राहुल गांधी को मिला दिल्ली के दशहरा समारोह का न्योता, रामलीला आयोजकों के साथ कांग्रेस नेताओं ने की मुलाकात

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की ओर से आगामी 20 अक्टूबर 2026 को आयोजित होने वाले दशहरा समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया।

इस संबंध में कांग्रेस नेताओं और रामलीला आयोजकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राहुल गांधी से मुलाकात कर उन्हें समारोह में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व सांसद जय प्रकाश अग्रवाल ने किया।

आयोजन पर हुई चर्चा

इस दौरान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल सहित रामलीला आयोजन से जुड़े प्रकाश बैराठी, अशोक मित्तल, जगमोहन गोटेवाले, अमित अग्रवाल और काश्वी अग्रवाल भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल की राहुल गांधी के साथ हुई मुलाकात के दौरान समारोह की तैयारियों और आयोजन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई।