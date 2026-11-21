जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर में शनिवार दोपहर एक मकान में आग लगने से तीन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

दमकल विभाग के अनुसार, 21 नवंबर को दोपहर करीब 12:04 बजे रघुबीर नगर में लक्ष्मी ज्वेलर्स के पास स्थित बी-3 मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। तीन लोग घायल हुए इसके बाद एक वाटर बाउजर और एक वाटर टेंडर को घटनास्थल के लिए रवाना किया गया। दोपहर 12:25 बजे दमकलकर्मी बत्ती लाल ने सूचना दी कि मकान में लगी आग के कारण तीन लोग घायल हुए हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है।