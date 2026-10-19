PM आवास के पास बनी ऐतिहासिक मस्जिद पर बड़ा एक्शन, LNDO ने दिया नोटिस; 6 दिन में करना है खाली

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास के समीप स्थित रेस कोर्स मस्जिद को भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएनडीओ) द्वारा अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किया गया है।

जिसमें मस्जिद परिसर को छह दिनों के भीतर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के तहत मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी गई है।

प्रशासन का कहना है कि यह संपत्ति सरकारी जमीन पर बनी है, जबकि इसे वक्फ संपत्ति के रूप में दर्शाया गया है।

मस्जिद के संरक्षण के लिए मंत्री से मुलाकात

इस कार्रवाई के विरोध में जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना मुहम्मद हकीमुद्दीन कासमी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात की।

इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की ओर से एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मस्जिद और उससे सटे कब्रिस्तान के ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व का हवाला देते हुए उनके संरक्षण के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई।