दिल्ली में ऊंची इमारतों में एंटी-स्मॉग गन अनिवार्य, उल्लंघन पर होगा एक्शन; प्रदूषण को लेकर सरकार सख्त

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोमवार को एनडीएमसी क्षेत्र में ऊंची इमारतों में लगे एंटी-स्मॉग गन और वाटर मिस्ट सिस्टम का निरीक्षण किया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमों का उल्लंघन करने वाले होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और निर्माण स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तीन हजार वर्गमीटर से अधिक में इंतजाम अनिवार्य दिल्ली सरकार और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के नियमों के अनुसार तीन हजार वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्रफल वाली व्यावसायिक, संस्थागत और होटल संबंधी इमारतों में प्रदूषण नियंत्रण के इंतजाम अनिवार्य