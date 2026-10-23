रेसकोर्स मस्जिद की बिजली-पानी सप्लाई बहाल करने से दिल्ली HC का इंकार, इमाम की याचिका की खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेसकोर्स क्लब परिसर स्थित मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग खारिज कर दी है।

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने मस्जिद के इमाम मोहम्मद हारून की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले में गंभीर तथ्यात्मक विवाद हैं, जिनका निपटारा इस रिट याचिका में नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि याचिका में मुख्य सवाल इमाम के परिसर पर अधिकार और मस्जिद के हाई कोर्ट के फैसले के दायरे से बाहर होने को लेकर हैं। पीठ के अनुसार, इन मुद्दों पर मौजूदा कार्यवाही में फैसला देना संभव नहीं है।

इमाम का परिसर पर स्वतंत्र अधिकार नहीं मस्जिद के बिजली और पानी के कनेक्शन सात अक्टूबर को काटे गए थे। इसके बाद इमाम ने 12 अक्टूबर को अदालत का रुख किया। मस्जिद वक्फ अधिसूचित संपत्ति है और वर्ष 2009 में इसे ग्रेड-2 विरासत संरचना घोषित किया गया था।