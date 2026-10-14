दक्षिणी दिल्ली के प्रदूषण हॉटस्पॉट्स पर कसेगा शिकंजा, PWD खरीदेगा 28 ट्रक-माउंटेड एंटी-स्मॉग गन

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी दिल्ली में सड़कों की धूल पर नियंत्रण के लिए लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) 28 ट्रक-माउंटेड एंटी-स्माग गन की सेवाएं लेने की तैयारी में है।

तीन सड़क मंडलों की ओर से इसके लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। इन सेवाओं पर कुल 50.63 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह व्यवस्था सितंबर 2026 से जून 2029 तक तीन चरणों में प्रस्तावित है।

प्रदूषण के लिहाज से दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में आरके पुरम और ओखला, नेहरू नगर, श्री अरबिंदो मार्ग, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, मथुरा रोड, लोधी रोड समेत कई स्थान हाटस्पाट हैं।

पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के अनुसार, ओखला आधिकारिक प्रदूषण हाटस्पाट है। यहां की कई प्रमुख सड़कों पर धूल प्रदूषण कम करने के लिए सड़क मरम्मत का काम भी होना है।

इसके साथ ही सराय काले खां में सड़क की खराब स्थिति है। सराय काले खां फ्लाईओवर से कालिंदी कालोनी और महारानी बाग की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी यातायात के बीच सड़क की सतह, किनारों पर जमा मिट्टी और नियमित सफाई की स्थिति महत्वपूर्ण है।