सोमवार से तीन दिनों तक सार्वजनिक बैंकों में हड़ताल, लोगों को हो सकती है परेशानी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सोमवार से तीन दिनों तक सार्वजनिक बैंकों में तालाबंदी रहेगी। सप्ताह में पांच दिवसीय कार्य दिवस समेत अन्य मांगों को लेकर यूनाईटेड फोरम बैंक यूनियन ने तीन दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है। इसके पूर्व रविवार को ऐतिहासिक रूप से बैंक खुले तथा सामान्य कामकाज हुआ।

हालांकि, बैंकों में आम दिनों की तुलना में पहुंचने वाले ग्राहकों की संख्या महज 10 से 20 प्रतिशत ही रही। वहीं, चांदनी चौक जैसे थोक बाजार तथा इंडिया गेट, बाराखंभा जैसे कार्यालय वाले स्थानों के बैंकों में भी कर्मी तो आए लेकिन ग्राहकों की संख्या काफी कम रही।

बैंकों को शनिवार व रविवार को भी खोला गया बैंककर्मियों के मुताबिक इसके पूर्व नोटबंदी के दौरान बैंकों को शनिवार व रविवार को भी खोला गया था, जबकि तीन दिवसीय हड़ताल से ग्राहकों की असुविधा को देखते हुए आरबीआइ ने एक आदेश जारी कर बैंकों को रविवार को भी खोलने का आदेश दिया था।