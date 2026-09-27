दिल्ली में सितंबर की ठंड ने तोड़ा 25 साल का रिकॉर्ड, दूसरा सबसे कम तापमान दर्ज; आनेवाले दिनों के मौसम का हाल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में सितंबर की ठंड ने रविवार को नया रिकॉर्ड बनाया। न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सितंबर 2001 के बाद दूसरा सबसे कम न्यूनतम तापमान है। मौसम विभाग के अनुसार, सितंबर में इससे कम न्यूनतम तापमान छह सितंबर 2008 को 20.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इसके बाद 19 सितंबर 2024 को 21.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ था।



शनिवार को मौसम में आए बदलाव और हुई वर्षा का असर रविवार को भी बना रहा। इसी का परिणाम था कि रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री कम रहा। वहीं, अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है। इससे राजधानी में दिन के समय भी मौसम सामान्य की तुलना में ठंडा रहा।

हवा में नमी का स्तर 63 से 100 प्रतिशत रहा।

लोदी रोड पर न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री दिल्ली के अन्य मौसम केंद्रों पर तापमान में कमी दर्ज की गई। रिज में न्यूनतम तापमान सबसे कम 16.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। यहां अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री दर्ज हुआ। पालम में न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री जबकि अधिकतम 29.2 डिग्री दर्ज किया गया। लोदी रोड पर न्यूनतम तापमान 21.0 डिग्री एवं अधिकतम तापमान 30.0 डिग्री रहा। आयानगर में न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री जबकि अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस रहा।



मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रात से रविवार सुबह तक दिल्ली में पांच मिमी वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के बाद तापमान में गिरावट से मौसम में ठंडक बढ़ गई। सोमवार को भी आसमान में बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।