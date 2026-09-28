युवक को थप्पड़ मारने पर मंत्री प्रवेश वर्मा के खिलाफ NCR, तिलक नगर मामले में पुलिस ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर में सड़क निरीक्षण के दौरान एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने के आरोप में दिल्ली पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (एनसीआर) दर्ज की है।

क्या है थप्पड़ मारने का पूरा मामला? घटना रविवार को जनकपुरी जिला केंद्र चौक और नजफगढ़ नाले के बीच बाहरी रिंग रोड के एक हिस्से पर सड़क मरम्मत कार्य के निरीक्षण के दौरान हुई। सोशल मीडिया पर वर्मा द्वारा कथित तौर पर व्यक्ति को थप्पड़ मारने का वीडियो व्यापक रूप से प्रसारित हुआ। शिकायत के अनुसार, व्यक्ति निरीक्षण की रिकॉर्डिंग कर रहा था, तब वर्मा ने उसे थप्पड़ मारा।

घटिया सड़क निर्माण कराने का आरोप लगाया घटना के समय तिलक नगर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जरनैल सिंह भी मौके पर मौजूद थे। उन्होंने हाथ से नए बिछाए गए सड़क की सतह के कुछ हिस्से निकालकर उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठाया और व्यक्ति ने इस कृत्य की फिल्मांकन की। सिंह ने बाद में दिल्ली सरकार पर घटिया सड़क निर्माण कराने का आरोप लगाया।

वहीं, वर्मा ने कहा कि वे आप कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी अधिकारियों के कर्तव्यों में बाधा डालने के प्रयासों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि व्यक्ति आप से जुड़ा है और उसके खिलाफ पहले से कोई मामला दर्ज है। यह दावा वर्मा के बयान का हिस्सा है और स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

इसके अलावा लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने तिलक नगर पुलिस थाने में सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें अधिकारियों के कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है। परवेश वर्मा ने आप पर किया हमला बता दें कि रविवार को सड़क निरीक्षण विवाद के दौरान एक स्थानीय युवक को थप्पड़ मारने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसे लेकर तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं। इस पर मंत्री परवेश वर्मा ने कहा, 'इनके (आप) विधायकों पर सरकारी कर्मचारियों को पीटने की बात सामने आती रही है...मैं इंजीनियर के साथ वहां था और ये अपने गुंडों के साथ वहां आए जिसके बाद इन्होंने वहां बदतमीजी करनी शुरू कर दी थी।'

'काम में बाधा डालेंगे तो नहीं करेंगे बर्दाश्त' उन्होंने आगे कहा, 'मैं अरविंद केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि आप उस स्थान पर जाइए लेकिन वहां हमारे पंजाब में बच्चियों को पीटा जा रहा है तो उनके बारे में भी दो शब्द बोलिए... अपने गुंडो को आप जेन-ज़ी का नाम देते हैं और यह ठीक बात नहीं है। अगर आप हमारे किसी भी काम में बाधा डालेंगे और हमें काम नहीं करने देंगे तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे।'