प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में की पूजा-अर्चना, सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे

प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'आज नई दिल्ली के श्री विनायक मंदिर में पूजा-अर्चना की। भगवान श्री गणेश से देशभर के अपने परिवारजनों की सुख-समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। विघ्नहर्ता की कृपा से सबका कल्याण हो और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे।'

इस मौके पर देशभर में भाजपा और एनडीए सहयोगी दलों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 'सेवा ज्योति' कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।