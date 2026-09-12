BRICS summit 2026 के डिनर में दिखी भारत की पाक विरासत, विदेशी मेहमानों के लिए परोसा गया 100% शाकाहारी मेन्यू

डिजटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों के लिए गाला डिनर की मेजबानी की। इस खास मौके पर परोसा गया पूरा मेन्यू 100 प्रतिशत शाकाहारी रखा गया, जिसमें भारत की समृद्ध पारंपरिक पाक कला और क्षेत्रीय स्वादों का बेहतरीन संगम देखने को मिला। मीठे में पुरानी दिल्ली के प्रसिद्ध स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ डिनर का समापन किया गया।

स्वादिष्ट स्टार्टर्स डिनर की शुरुआत पारंपरिक भारतीय स्वादों के आधुनिक रूप के साथ हुई। स्टार्टर्स में निम्नलिखित व्यंजन परोसे गए... खांडवी मिले-फ्यूईल: सरसों, नारियल और करी पत्ते से तड़का लगा स्टीम्ड बेसन रोल, जिसे केसर आम, माइक्रो-ग्रीन्स और योगर्ट ड्रेसिंग के साथ तैयार किया गया।

सरसों, नारियल और करी पत्ते से तड़का लगा स्टीम्ड बेसन रोल, जिसे केसर आम, माइक्रो-ग्रीन्स और योगर्ट ड्रेसिंग के साथ तैयार किया गया। खुंब गलौटी: पुदीने की मोतियों के साथ पैन-ग्रिल्ड नरम मशरूम कबाब, जिसे पारंपरिक शीरमल ब्रेड पर परोसा गया।