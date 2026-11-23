गुरुपर्व के अवसर पर लोकनिवास पहुंचे PM मोदी, शबद कीर्तन में हुए शामिल; मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुपर्व पर लोकनिवास पहुंचे, जहां उन्होंने शबद कीर्तन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू भी मौजूद रहे।
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प्रधानमंत्री मोदी गुरुपर्व पर लोकनिवास पहुंचे।
उन्होंने भव्य शबद कीर्तन में भाग लिया।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल भी मौजूद थे।
जांगरण संवाददाता, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुपर्व के मौके पर पहली बार लोकनिवास पहुंचे हैं। गुरुपर्व के खास मौके पर परिसर में भव्य शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी भी शामिल हुए और गुरुवाणी का श्रवण किया।
लोकनिवास में आयोजित इस कार्यक्रमम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू समेत कई विशिष्ट अतिथइ पहुंचे हैं। पूरे परिसर में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। पीएम मोदी कुछ देर में वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे।