फर्जी पत्रकार बन ACP भगत पर छेड़खानी का लगाया झूठा आरोप, दिल्ली पुलिस के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एसआईआर के विरोध में पिछले दिनों संसद मार्ग इलाके में एक युवती द्वारा पत्रकार बनकर एसीपी विवेक भगत पर छेड़खानी का आरोप लगाने का मामला पुलिस की जांच में पूरी तरह से फर्जी निकला।

दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए इसकी गहरी साजिश रची गई थी। विवेक बीते दिनों जुलाई में सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान से ही सीजेपी के हिट लिस्ट में हैं। उस दौरान भी प्रदर्शनकारियों ने इनको घेरकर बुरी तरह से जानलेवा हमला किया था।

ड्यूटी के दौरान एक डीसीपी की नजर इन पर पड़ने पर इन्हें बचा लिया गया था। विवेक भगत को इतनी गंभीर चोट आई थी कि वह दस दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहे थे। अब फिर इनको सीजेपी ने टारगेट किया।

दिल्ली पुलिस को बदनाम करने की रची गई साजिश विवेक भगत और पूरी दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए एक युवक में इंटरनेट मीडिया पर फर्जी पेज बनाकर एसीपी विवेक भगत मॉर्फ फोटो लगाकर युवती में छेड़खानी कर आरोप लगाया था। जिस सीसीटीवी फुटेज में विवेक भगत को दिखाया गया उस समय वह वहां नहीं थे।