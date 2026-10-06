यौन उत्पीड़न मामले में घिरे ACP विवेक भगत का 'प्रमोशन' रुका, अधिकारी ने खुद किया अतिरिक्त प्रभार हटाने का अनुरोध

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे दिल्ली पुलिस के एसीपी (एसीपी) विवेक भगत को लेकर दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने रविवार देर रात उनका अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (अतिरिक्त डीसीपी) का कार्यभार वापस ले लिया है। जारी नए संशोधित आदेश के तहत, दानिप्स श्रेणी के 12 अधिकारियों की सूची में से विवेक भगत का नाम हटा दिया गया है। अब केवल शेष 11 अधिकारियों को ही यह तात्कालिक जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

क्या है पूरा मामला? वर्तमान में कनोट प्लेस के उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) के रूप में तैनात विवेक भगत पर शनिवार को जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान तीन महिला पत्रकारों के साथ कथित दुर्व्यवहार व उत्पीड़न का आरोप लगा है। यह विरोध प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आयोजित किया गया था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए महिलाओं की शिकायतों को निष्पक्ष जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया है।

खुद की अपील पर लिया गया फैसला दिल्ली सरकार के आधिकारिक एक्स हैंडल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एसीपी विवेक भगत ने स्वयं अनुरोध किया था कि जब तक इस पूरे मामले की जांच पूरी होकर किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुँच जाती, तब तक उन्हें यह अतिरिक्त प्रभार न दिया जाए। गौरतलब है कि 5 अक्टूबर को जारी किया गया प्रारंभिक आदेश 25 अगस्त को भेजे गए एक प्रस्ताव पर आधारित था, जो इस घटना से काफी पहले की प्रक्रिया थी।

सरकार व प्रशासन की सफाई अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त कार्यभार केवल एक अस्थायी प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसे 'करंट ड्यूटी चार्ज' कहा जाता है। इसका कोई वित्तीय लाभ या पदोन्नति (प्रमोशन) जैसा दर्जा नहीं होता और न ही इसके तहत नियमित अतिरिक्त डीसीपी के वैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल किया जा सकता है।