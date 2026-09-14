पुरानी दिल्ली हाट की जगह बनेगा यूनिटी मॉल, देशभर के व्यंजनों और हस्तशिल्प का मिलेगा संगम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। पीतमपुरा स्थित पुरानी दिल्ली हाट की जगह अब नया यूनिटी (एकता) मॉल विकसित किया जाएगा। यह मॉल देश की विविध संस्कृतियों, खानपान, हस्तशिल्प, कला और पारंपरिक उत्पादों को एक मंच पर लाएगा। केंद्र सरकार की ‘एक जिला, एक उत्पाद’ (ओडीओपी) पहल के तहत करीब 200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस परियोजना को विकसित किया जाएगा। मॉल में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 36 स्टॉल बनाए जाने की योजना है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि लोग अपने परिवार के साथ यहां आकर देशभर के अलग-अलग व्यंजनों का आनंद ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि कई साल पहले बनाए गए दिल्ली हाट को नए स्वरूप में विकसित किया जाएगा, जो शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के लिए एक बड़ी सौगात होगी।

यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए पहले ही जारी हो चुका है टेंडर अधिकारियों ने बताया कि यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम (डीटीटीडीसी) की ओर से टेंडर पहले ही जारी किया जा चुका है। परियोजना का उद्देश्य देशभर के कारीगरों को राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना और स्थानीय उत्पादों, व्यंजनों, कला एवं सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है।