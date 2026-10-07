'दिल्ली पुलिस ने आंखों में धूल झोंकी', MCOCA के बावजूद बेखौफ घूमते रहे बदमाश; कोर्ट ने लगाई फटकार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। संगठित अपराध के एक गंभीर मामले में पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने पुलिस की कार्यशैली और जांच रिपोर्ट पर तल्ख टिप्पणी करते हुए गंभीर सवाल उठाया है।

पटियाला हाउस की विशेष अदालत ने बाहरी-उत्तर जिला के पुलिस उपायुक्त की ओर से पेश रिपोर्ट को पूरी तरह से लापरवाह और महज आंखों में धूल झोंकने वाला करार दिया है।

विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने कहा कि महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसी सख्त धाराएं लागू होने के बावजूद मुख्य आरोपित सालों तक बेखौफ घूमते रहे और कई संगीन अपराधों को अंजाम देते रहे, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकी।

दोषी जांच अधिकारियों पर होगी कार्रवाई अदालत ने इसके साथ ही आदेश दिया कि इस निर्णय की प्रति दिल्ली पुलिस आयुक्त को भेजने के निर्देश देते हुए कहा कि पूरे मामले की विस्तृत जांच कराई जाए और दोषी जांच अधिकारियों के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाए।

अदालत ने पुलिस आयुक्त कार्यालय से जवाब मांगते हुए संबंधित संयुक्त आयुक्त को अगली सुनवाई पर अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साथ ही 13 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर पेश होने को भी कहा। यह मामला सितंबर 2020 में हुई एक प्राथमिकी से जुड़ा है और उस दौरान आरोपित मुकेश उर्फ पुनीत और प्रदीप उर्फ गुरी पर मकोका लगाया गया था। मकोका के बाद भी दर्ज हुए नए मुकदमे अदालत ने रिकॉर्ड पर लिया कि आरोपित मुकेश उर्फ पुनीत पर मकोका दर्ज होने के वक्त उस पर हत्या और प्रयास समेत करीब 20 मामले दर्ज थे। कानून लागू होने के बाद भी 2021 से 2024 के बीच उस पर हत्या, डकैती और अपहरण के आठ नए मुकदमे दर्ज हुए। इसके बावजूद उसे फरवरी 2026 में जाकर गिरफ्तार किया जा सका, जब केस नए अधिकारी को सौंपा गया।

वहीं, आरोपित प्रदीप उर्फ गुरी पर भी मकोका के बाद लगातार संगीन अपराध करने के आरोप लगे, लेकिन उसे अप्रैल 2026 में गिरफ्तार किया गया। वहीं, तीन आरोपित विनोद, प्रदीप और विकास छह साल बीत जाने के बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।