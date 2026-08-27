दिल्ली में महिला के लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर विवाद, पश्चिम विहार में युवक को गोली मारी; दो हिरासत में

मुकेश ठाकुर, पश्चिमी दिल्ली। पश्चिम विहार क्षेत्र में बुधवार रात आपसी रंजिश के चलते 32 वर्षीय निहाल खान को गोली मार दी गई। वारदात के बाद पश्चिम विहार वेस्ट थाना पुलिस को मियांवली क्षेत्र के गेट नंबर-2 के पास युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी।

इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और खून से लथपथ निहाल को पास के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा दिए गए प्राथमिक उपचार के बाद भी उनकी स्थिति गंभीर और चिंताजनक बनी हुई है।

घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक और क्राइम टीम ने मौके से अहम साक्ष्य जुटाए और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू की, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत केस दर्ज कर दो संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।