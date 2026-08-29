सरकार को 'परिवर्तन' योजना के तहत 25000 रजिस्ट्रेशन की उम्मीद, NCR में पुराने ट्रकों-बसों को बदलने के लिए स्कीम

नई दिल्ली, प्रेट्र। एनसीआर में प्रदूषण फैलाने वाले वाणिज्यिक वाहनों को हटाने के लिए 14 जुलाई को शुरू की गई 'परिवर्तन' योजना के तहत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को 25,000 लाभार्थियों के पंजीकरण की उम्मीद है। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,450 पुराने ट्रक और बस मालिकों ने इसके तहत पंजीकरण कराया है।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सचिव वी. उमाशंकर ने शुक्रवार को उक्त जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार, एनसीआर में दो लाख से अधिक ऐसे ट्रक और बसें पंजीकृत हैं जो बीएस-4 या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों के तहत आते हैं। इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने तीन जून को मंजूरी दी थी। इसका कुल बजट 9,585 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र की ओर से 5,041 करोड़ रुपये की मदद शामिल है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के जरिये लागू कर रहा है।

लाभार्थियों को इसमें कई तरह के फायदे मिलेंगे। इनमें मोटर वाहन टैक्स में छूट, पंजीकरण शुल्क माफी, वाहन ऋण पर पांच प्रतिशत ब्याज सब्सिडी, मूल उपकरण निर्माता से कम से कम आठ प्रतिशत की छूट, पात्र डीजल व सीएनजी रिप्लेसमेंट वाहनों के लिए हर महीने फ्यूल वाउचर की मदद और इलेक्ट्रिक रिप्लेसमेंट वाहनों व सर्टिफिकेट आफ डिपाजिट (सीओडी) ट्रेडिंग के लिए एक बार की आर्थिक मदद शामिल है।