दिल्ली के पहाड़गंज में भरभराकर गिरा निर्माणाधीन इमारत का लिंटर, 5 लोग घायल; मौके पर बचाव कार्य जारी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के पहाड़गंज के हरि वर्दी स्कूल के पास एक निर्माणाधीन इमारत की ग्राउंड फ्लोर का लिंटर भरभराकर गिर गया। हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें पीसीआर की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है।

सूचना पर दमकल विभाग, एनडीआरएफ व स्थानी पुलिस मौके पर पहुंची हैं। हादसा रविवार शाम 5:25 मिनट पर हुआ। राहत बचाव कार्य जारी है।