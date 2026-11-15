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दिल्ली के पहाड़गंज में भरभराकर गिरा निर्माणाधीन इमारत का लिंटर, 5 लोग घायल; मौके पर बचाव कार्य जारी

By mohammed saqib Edited By: Shanu Sharma
Published: Sun, 15 Nov 2026 05:59 PM (IST)

दिल्ली के पहाड़गंज में एक निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिर गया। घटना में पांच लोगों के घायल होने की खबर है।

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड

HighLights

  1. दिल्ली के पहाड़गंज में निर्माणाधीन इमारत का लिंटर गिरा।

  2. हादसे में पांच लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया।

  3. दमकल विभाग, एनडीआरएफ मौके पर, बचाव कार्य जारी।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के पहाड़गंज के हरि वर्दी स्कूल के पास एक निर्माणाधीन इमारत की ग्राउंड फ्लोर का लिंटर भरभराकर गिर गया। हादसे में पांच लोग घायल हो गए, जिन्हें पीसीआर की मदद से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है।

सूचना पर दमकल विभाग, एनडीआरएफ व स्थानी पुलिस मौके पर पहुंची हैं। हादसा रविवार शाम 5:25 मिनट पर हुआ। राहत बचाव कार्य जारी है।

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