दिल्ली के चार जिलों में बढ़ी पुलिस की चौकसी, रात में वाहनों की जांच और बार्डर पर निगरानी तेज

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली इलाके के रोहिणी, उत्तर-पश्चिम, बाहरी और बाहरी उत्तर जिलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पिकेट लगाए गए हैं। जबकि रात के समय प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों की जांच की जा रही है, जबकि दिन में बाजारों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भी पुलिसकर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चित की गई है।

पुलिस का कहना है कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए आगे भी इसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेगी। पुलिस के अनुसार प्रमुख बाजारों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पुलिस कर्मिर्यो की संख्या बढ़ाई गई है। दिन हो या रात बाजारों में प्रवेश और निकास वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

चेकिंग के साथ इलाके में गश्त भी तेज कर दी गई कुछ महत्वपूर्ण दुकानों और प्रतिष्ठानों के आसपास पुलिसकर्मिर्यो की तैनाती भी होगी ताकि खरीददारी के समय किसी भी अप्रिय स्थिति से समय रहते निपटा जा सके। रात में पिकेट पर वाहनों की चेकिंग के साथ इलाके में गश्त भी तेज कर दी गई है। पुलिसकर्मी संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं।

पुलिसकर्मियों को क्षेत्र में लगातार गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा दिल्ली-हरियाणा सीमा से आने-जाने वाले वाहनों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बॉर्डर प्वाइंट पर अतिरिक्त चौकसी के साथ संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की जा रही है।