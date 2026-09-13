दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में युवक की चाकू से गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेरी थाना क्षेत्र में शनिवार रात करीब 30 वर्षीय ई-रिक्शा चालक की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई।

मृतक की पहचान अभिषेक के रूप में हुई है। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गया। हत्या की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकी है और पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, शनिवार रात अभिषेक पर एक हमलावर ने चाकू से कई वार किए। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

मौके पर पहुंची पुलिस

सूचना मिलने पर शाहबाद डेयरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

आसपास के लोगों से पूछताछ

वारदात के बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि फुटेज के जरिये हमलावर की पहचान करने में मदद मिलेगी। फिलहाल किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।