'ऑपरेशन मिलाप' को मिली बड़ी सफलता, दिल्ली पुलिस ने 80 लापता लोगों को ढूंढकर परिवारों से मिलाया

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली में दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1 से 30 सितंबर के बीच 80 लापता लोगों को खोजकर परिजनों से मिलाया, जिनमें 22 लापता या अगवा बच्चे और 58 वयस्क शामिल थे।

ऑपरेशन के दौरान जिन लोगों का पुलिस ने पता लगाया, उनमें 2021 से लापता व्यक्ति, 2024 से लापता नाबालिग और 2025 से गुम दो वयस्क शामिल हैं। बाकी 76 लोग 2026 में लापता हुए थे। लापता लोगों की तस्वीरें लगाईं दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक, गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद तलाशी अभियान शुरू किया गया। टीमों ने स्थानीय स्तर पर पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज की जांच की और ऑटो स्टैंड, ई-रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर लापता लोगों की तस्वीरें लगाईं।