डिजिटल टीम, नई दिल्ली। उत्तर रेलवे ने 2026 के पूजा और त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ का सफलतापूर्वक प्रबंधन करते हुए लगभग 1.82 करोड़ यात्रियों की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक आवाजाही सुनिश्चित की है। रणनीतिक क्षमता वृद्धि, विशेष रेलगाड़ियों के विस्तारित फ़ेरे , अतिरिक्त कोचों के संयोजन (ऑगमेंटेशन) और यात्री मांग की निरंतर निगरानी के माध्यम से, इस जोन ने पिछले वर्ष के अपने परिचालन मानदंडों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया है। अन्य क्षेत्रीय रेलों (जोनल रेलवे) के साथ समन्वय करते हुए, उत्तर रेलवे ने 2025 की त्योहारी अवधि की तुलना में अपनी सेवाओं में इस वर्ष उल्लेखनीय विस्तार किया है।

विशेष रेलगाड़ियों के परिचालन में उल्लेखनीय वृद्धि उत्तर रेलवे और समन्वयक क्षेत्रीय रेलों ने 2026 के त्योहारी सीजन के दौरान विशेष रेलगाड़ियों के 7,085 फेरे (ट्रिप) संचालित किए, जो पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान संचालित 4,666 फेरों की तुलना में एक बड़ी वृद्धि है। त्योहारी भीड़ को कम करने के लिए प्रतिदिन औसतन लगभग 54 अतिरिक्त विशेष ट्रेन फेरे संचालित किए गए।

लगभग 1.82 करोड़ यात्रियों को यात्रा सुविधा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि नियमित और विशेष सेवाओं के माध्यम से कुल यात्री संख्या लगभग 1.82 करोड़ तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष के 1.72 करोड़ की तुलना में लगभग 10 लाख यात्रियों की समग्र वृद्धि दर्शाती है। दैनिक यात्री प्रबंधन लगभग 3.91 लाख से बढ़कर 4.14 लाख यात्री प्रतिदिन हो गया, जिससे प्रतिदिन लगभग 22,700 अतिरिक्त यात्रियों को सुविधा मिली।

रेलगाड़ियों में 581 अतिरिक्त कोच जोड़े गए कुल यात्रियों में से, लगभग 1.66 करोड़ यात्रियों ने नियमित रेल सेवाओं के माध्यम से यात्रा की, जबकि 12.83 लाख यात्रियों को विशेष 'ट्रेन ऑन डिमांड' (TOD) सेवाओं के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचाया गया। कोच संयोजन (ऑगमेंटेशन) में 372% की वृद्धि: अधिक मांग वाले मार्गों पर क्षमता को अधिकतम करने के लिए, उत्तर रेलवे ने त्योहारी अवधि के दौरान नियमित रेलगाड़ियों में 581 अतिरिक्त कोच जोड़े, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 123 कोच जोड़े गए थे—जो लगभग 372% की वृद्धि दर्ज करता है।