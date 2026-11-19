डिजिटल डेस्‍क, नई दिल्‍ली। उत्तर रेलवे के विद्युत विभाग ने ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर्स (TPC) के तकनीकी ज्ञान, परिचालन दक्षता और संरक्षा कौशल को बढ़ाने के उद्देश्य से एक सुव्यवस्थित क्षमता निर्माण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया।

आज इस कार्यक्रम के छठे और अंतिम सत्र के सफलतापूर्वक संपन्न होने के साथ ही इस प्रशिक्षण पहल का समापन हो गया। उत्तर रेलवे के सभी छह मंडलों—जम्मू, फिरोजपुर, अंबाला, दिल्ली, मुरादाबाद और लखनऊ के कुल 80 ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर्स (TPC) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह प्रशिक्षण 12 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 तक विद्युत प्रशिक्षण केंद्र, गाजियाबाद में तीन-तीन दिनों के छह सत्रों में आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रतिभागियों को ट्रैक्शन पावर परिचालन का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के लिए दिल्ली मंडल स्थित स्काडा (SCADA) एवं रेलवे नियंत्रण केंद्र (RCC) तथा चाणक्यपुरी स्थित 25 केवी (kV) ट्रैक्शन सब-स्टेशन का व्यावहारिक अनुभव भी दिया गया।

ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर्स (TPC) 25 केवी ट्रैक्शन विद्युत आपूर्ति की निगरानी व नियंत्रण करने, फील्ड स्टाफ तथा परिचालन नियंत्रण के साथ समन्वय स्थापित करने और विद्युत आपूर्ति में आने वाले व्यवधानों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी इन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, इस कार्यक्रम को सामान्य परिचालन के साथ-साथ आपातकालीन स्थितियों से कुशलतापूर्वक निपटने एवं उनकी क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया।

तीन दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कक्षा सत्र (क्लासरूम सेशन), व्यावहारिक सिम्युलेटर अभ्यास और क्षेत्रीय प्रशिक्षण शामिल थे। पहले दिन TPC की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, स्काडा (SCADA) प्रणालियों, ट्रैक्शन सब-स्टेशन सुरक्षा तथा फील्ड स्टाफ व नियंत्रण कार्यालयों के साथ समन्वय पर ध्यान केंद्रित किया गया।

दूसरा दिन स्काडा (SCADA) प्रशिक्षण सिम्युलेटर पर व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए समर्पित था, जिससे प्रतिभागियों को एक कृत्रिम (सिम्युलेटेड) वातावरण में परिचालन प्रक्रियाओं और आपातकालीन प्रतिक्रिया का अभ्यास करने का अवसर मिला। तीसरे दिन, प्रतिभागियों ने चाणक्यपुरी ट्रैक्शन सब-स्टेशन में व्यावहारिक क्षेत्रीय प्रशिक्षण प्राप्त किया, जिसमें उपकरणों के संचालन और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई।