स्वच्छता में नोएडा की ऐतिहासिक छलांग! 14वीं रैंक से सीधे देश में नंबर-6; यूपी में लगातार नंबर-1 का जलवा

कुंदन तिवारी, नोएडा। स्वच्छ सर्वेक्षण-2025 में साफ-सफाई के मामले में नोएडा ने अपनी मजबूत स्थिति बरकरार रखी है। जहां में उत्तर प्रदेश में लगातार पहला स्थान हासिल किया है तो वहीं देश भर में शहरों की सूची में भी बडी छलांग लगाई है।

2023 में 14वीं रैंक पर रहे नोएडा ने इस बार देश में छठा स्थान हासिल किया और शीर्ष स्वच्छ शहरों में अपनी जगह मजबूत की। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश ने बताया कि साल 2018 के स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर 324वें स्थान पर था। इसके बाद स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार सुधार हुआ। साल 2021 में नोएडा देश के शीर्ष पांच शहरों में शामिल रहा। 2022 में 7500 में से 6332 अंक पाकर पांचवीं रैंक हासिल की। वहीं, 2023 में 9500 में से 8117 अंक के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया।