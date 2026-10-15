दिल्ली से फरीदाबाद बिना रुके दौड़ेंगी गाड़ियां, बनेंगे 4 नए फ्लाईओवर; 378 करोड़ से बनेगा सिग्नल-फ्री कॉरिडोर

धनंजय मिश्रा, दक्षिणी दिल्ली। दिल्ली-फरीदाबाद कॉरिडोर पर रोजाना लगने वाले भीषण ट्रैफिक जाम और रेड लाइट बाटलनेक से जूझ रहे लाखों वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मथुरा रोड के आश्रम चौक से बदरपुर बॉर्डर तक 7.977 किमी लंबे स्ट्रेच का कायाकल्प कर इसे पूरी तरह सिग्नल-फ्री बनाने का महाप्लान तैयार कर लिया है।

कुल 378.87 करोड़ की लागत वाले इस मेगा प्रोजेक्ट के तहत पूरे कॉरिडोर पर चार नए फ्लाईओवर (वायडक्ट्स) बनाए जाएंगे, जिसका काम जनवरी 2027 से शुरू होने की संभावना है।

चार नए फ्लाईओवर से सिग्नल-फ्री होगा कॉरिडोर

इस योजना के धरातल पर उतरते ही मथुरा रोड के सभी प्रमुख चौराहे सिग्नल-मुक्त हो जाएंगे। NHAI को इसे तैयार करने में लगभग दो वर्ष का समय लगेगा। इसके बाद सड़क बनाने वाली कंपनी को ही अगले 10 वर्षों तक इसका मेंटेनेंस करना होगा।