जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एनएच-9 पर मयूर विहार के पास मंगलवार सुबह जाम देखने को मिला। एनएच-9 की एक लाइन पर जाम लगने से वाहनों की कतारें लग गईं और गाड़ियां रेंगती नजर आईं। हालांकि, दूसरी लेन पर जाम नहीं लगा है।

वहीं, एनएच-9 पर सुबह करीब 10 बजे जाम लगने से सबसे ज्यादा परेशानी ऑफिस जाने वाले लोगों को हुई। ऐसे में जाम की वजह से लोगों को दफ्तर पहुंचने में देरी हुई। खबर को अपडेट किया जा रहा है-