'जांच के उपकरण ही नहीं हैं...' DPCC के जवाब पर भड़का NGT; गाजीपुर लैंडफिल मामले में मांगी लैब की रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। गाजीपुर लैंडफिल में लगी आग से संबंधित मामले में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के सदस्य सचिव को अगली सुनवाई पर वर्चुअल माध्यम से उपस्थित होकर प्रयोगशाला की स्थिति और उपलब्ध जांच उपकरणों का विवरण पेश करने का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने आदेश दिया है।