नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्री का बैग चुराने वाला गिरफ्तार, 5200 डॉलर और 7.90 लाख के गहने बरामद

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस की रेलवे यूनिट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से यात्री का कीमती सामान और विदेशी मुद्रा से भरा ट्रॉली बैग चुराने के मामले में छह घंटे के भीतर आरोपित को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5,200 अमेरिकी डॉलर (लगभग 5.40 लाख) और 7.90 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के गहने और अन्य दस्तावेज बरामद कर लिए हैं।

डीसीपी बी भरत रेड्डी के मुताबिक 21 सितंबर को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 16 पर दोपहर करीब साढे 12 बजे एक ट्रेन से ट्राली बैग चोरी होने की शिकायत मिली। बिहार के सीवान के रहने वाले शिकायतकर्ता दिल्ली पहुंचकर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में सवार हो रहे थे, तभी उनका ट्रॉली बैग चोरी हो गया।

बैग में 5,200 अमेरिकी डॉलर, लाखों के आभूषण रखे थे चोरी हुए बैग में 5,200 अमेरिकी डॉलर, लाखों के आभूषण, पासपोर्ट व अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे थे। 'रेल मदद' पोर्टल के माध्यम से शिकायत मिलने के तुरंत बाद, जीआरपी और आरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी।