दिल्ली-कानपुर का सफर होगा और आसान, आनंद विहार टर्मिनल से कानपुर सेंट्रल के बीच चलेगी नई ट्रेन

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। रेलवे बोर्ड ने कानपुर सेंट्रल और आनंद विहार टर्मिनल के बीच 14153/14154 नंबर की नई दैनिक ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। इससे यात्रियों को कानपुर और दिल्ली के बीच रात के समय रेल यात्रा का एक और विकल्प उपलब्ध होगा।

14153 नंबर की ट्रेन कानपुर सेंट्रल से प्रतिदिन रात 8.40 बजे प्रस्थान करेगी और अगली सुबह 04.50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी। वापसी में 14154 नंबर की ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से रात 11.25 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 7.25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल के बीच 428 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे 10 मिनट में और वापसी में आठ घंटे में पूरी करेगी। रास्ते में इसका ठहराव फफूंद, इटावा, टुंडला, हाथरस, अलीगढ़, खुर्जा, दादरी और गाजियाबाद में होगा।