अब CJP ने मांगा ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा, दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम; जंतर-मंतर पर धरने की भी चेतावनी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एसआईआर मामले को लेकर दो चुनाव आयुक्तों से मतभेद मुद्दे पर विपक्षी दलों के आक्रामक निशाने पर आए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध लेकर कोकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मोर्चा खोल दिया है। उसने उनके इस्तीफे की मांग की है।

पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में बड़ी धांधली का आरोप लगाते हुए आयोग को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांग पूरी न होने पर पार्टी ने देशव्यापी आंदोलन और दिल्ली में अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अभिजीत दिपके, सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रंका ने गुरुवार को “इलेक्शन कमीशन ठीक करो” अभियान का आगाज किया।

नेताओं का दावा है कि 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर के दौरान प्रारूप मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक (लगभग 13-14 प्रतिशत) मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इनमें अकेले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में दो-दो करोड़, कर्नाटक में एक करोड़ और दिल्ली में 47 लाख नाम काटे गए हैं।