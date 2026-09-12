ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ‘दवा’ की श्रेणी से अलग करने के लिए PM मोदी को लिखा पत्र, नए कानून की बताई जरूरत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मरीजों की जान बचाने के लिए रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन देश में रक्त की सुरक्षा और ट्रांसफ्यूजन की प्रक्रिया के लिए अभी तक अलग राष्ट्रीय कानून नहीं है। आज भी रक्त और रक्त घटकों को ड्रग्स एंड काॅस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत ‘दवा’ ही माना जाता है।

विशेषज्ञों और मरीज संगठनों का कहना है कि रक्त सामान्य दवा नहीं, बल्कि मानव जीवन से जुड़ा जैविक संसाधन है। नांदेड़ से राज्यसभा सदस्य डाॅ. अजीत माधवराव गोपछाड़े ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर इसके लिए अलग कानूनी ढांचा बनाने की मांग की है।

रक्त सेवाओं का नियमन कई संस्थाएं अलग-अलग करती हैं। रक्त बैंकों और ट्रांसफ्यूजन का नियमन ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स एक्ट के तहत होता है। लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी सीडीएससीओ और राज्य के औषधि नियंत्रक अधिकारियों के पास है। एनबीटीसी और एसबीटीसी नीति व मानक तय करती हैं। इसके बावजूद ट्रांसफ्यूजन के बाद होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की निगरानी के लिए देश में समग्र कानूनी व्यवस्था ही नहीं है। इसे लेकर सांसद डाॅ. गोपछाड़े ने दिसंबर 2025 में राज्यसभा में राष्ट्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन विधेयक 2025 निजी सदस्य विधेयक के रूप में पेश किया था, जिसे तकनीकी संसाधन समूह को भेजा दिया गया।