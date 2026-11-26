जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। नीट-यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोप तय होने के बाद आरोपी विषय विशेषज्ञ पीवी कुलकर्णी ने कोर्ट से नियमित जमानत की मांग की है।

बुधवार को राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता की अदालत ने कुलकर्णी की जमानत याचिका पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं

कुलकर्णी की ओर से अधिवक्ता हेमंत शाह ने जमानत याचिका दायर की है। याचिका में दलील दी गई कि आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है और मामले में जांच पूरी होने के साथ आरोप भी तय हो चुके हैं। ऐसे में उसे हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं है।

सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीके पाठक जांच अधिकारी के साथ अदालत में पेश हुए। मामले की नियमित सुनवाई 27 नवंबर को सूचीबद्ध है। प्रश्नपत्र देशभर में वायरल हुआ अदालत ने अपने पूर्व के आदेश में कहा था कि आरोपियों ने गोपनीय परीक्षा सामग्री को बड़े स्तर पर साझा और वितरित किया, जिससे निर्धारित परीक्षा से काफी पहले ही प्रश्नपत्र देशभर में वायरल हो गया। इसके कारण नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद करनी पड़ी।