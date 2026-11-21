जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। बहुचर्चित नीट पेपर लीक मामले में राउज ऐवेंन्यु की विशेष अदालत ने शनिवार को 14 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय दिए और आरोपितों के खिलाफ मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है।

विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपितों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, भ्रष्टाचार और परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों के गंभीर अपराध बनते हैं।

अदालत ने रिकार्ड पर लिया कि आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही।