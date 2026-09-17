लुटियंस दिल्ली में मियावाकी तकनीक से हरियाली बढ़ाने का लक्ष्य, निर्मला सीतारमण ने किया परियोजना का शुभारंभ

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। एमसीडी द्वारा 22 स्थानों पर मियावाकी तकनीक से दो से तीन वर्षों में ही सघन वन विकसित करने के बाद नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) भी इस तकनीक का उपयोग करेगी। इसकी शुरुआत एनडीएमसी ने लोधी कालोनी स्थिति पार्क से की।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोधी कॉलोनी में मियावाकी तकनीक से बनाए जा रहे भारत वन में अशोक का पौधा लगाकर वृक्षारोपण की शुरूआत की। एनडीएमसी चेयरमैन के मनोज द्विवेदी के अनुसार तकनीक के उपयोग से लुटियंस दिल्ली के हरित क्षेत्र को 47 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत किया जाएगा।

लोधी कॉलोनी के पार्क में 776 पौधे लगाए जाएंगे लोधी कॉलोनी के इस एक एकड़ के पार्क में 776 पौधे लगाए जाएंगे। इस मियावाकी तकनीक से पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। दो से तीन वर्षों में पेड़ों की लंबाई से 15-20 फिट तक हो जाती है। इससे हरित क्षेत्र को विकसित करन में मदद मिलती है। इस अवसर पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी की जन्मतिथि को सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए मियावाकी वन विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि मियावाकी पद्धति के माध्यम से स्थानीय पर्यावरण के अनुकूल फलदार एवं छायादार प्रजातियों का रोपण कर एक सघन एवं हरित शहरी वन विकसित करना है। उन्होंने कहा कि पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद यह हरित क्षेत्र स्थानीय निवासियों को सुबह और शाम की सैर के लिए उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ-साथ योग, ध्यान और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए शांत एवं सुखद वातावरण प्रदान करेगा।