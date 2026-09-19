दिल्ली में गैंगरेप के बाद हत्या पर महिला आयोग का एक्शन, दिल्ली पुलिस को नोटिस; 7 दिन में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। स्वरूप नगर में किशोरी की कथित सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने स्वत: संज्ञान लिया है।

आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर मामले की समयबद्ध और गंभीरता से जांच कराने को कहा है। आयोग ने सात दिन के भीतर पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी है।

फोरेंसिक साक्ष्य सुरक्षित रखने के निर्देश

एनसीडब्ल्यू ने सभी फोरेंसिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और आरोपितों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। आयोग ने पॉक्सो अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत उचित कार्रवाई करने को कहा है।

आयोग ने 16 से 18 वर्ष की आयु के आरोपितों के मामले में किशोर न्याय अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रारंभिक मूल्यांकन किए जाने की बात भी कही है। परिवार को सुरक्षा और कानूनी मदद एनसीडब्ल्यू ने पीड़िता के परिवार की सुरक्षा के साथ कानूनी सहायता, परामर्श और मुआवजा उपलब्ध कराने की आवश्यकता जताई है। आयोग ने पुलिस से मामले में अब तक हुई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सात दिन के भीतर उपलब्ध कराने को कहा है।