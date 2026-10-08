नमो भारत स्टेशनों पर दिखेगी भारतीय संस्कृति, NCRTC और IGNCA में करार; कराए जाएंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों को अब यात्रा के दौरान भारतीय कला, संस्कृति और विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा।

इसके लिए एनसीआरटीसी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके तहत नमो भारत स्टेशनों पर कला एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, साहित्यिक कार्यक्रम, कार्यशालाएं, व्याख्यान और विरासत से जुड़ी अन्य गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

नमो भारत स्टेशनों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

इस पहल का उद्देश्य स्टेशनों को केवल आवागमन के केंद्र के बजाय ऐसे सार्वजनिक स्थानों के रूप में विकसित करना है, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की यात्रा के दौरान देश की सांस्कृतिक विविधता को जान और समझ सकें।

आईजीएनसीए अपनी कला, संस्कृति और विरासत से जुड़ी विशेषज्ञता के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आकार देने में सहयोग करेगा। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि यह दिल्ली और मेरठ जैसे ऐतिहासिक शहरों को जोड़ता है। दिल्ली सदियों से देश की राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र रही है, जबकि मेरठ का संबंध महाभारतकालीन परंपराओं के साथ-साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत से भी जोड़ा जाता है।