बृजभूषण की चुनौती पर बोलीं विनेश फोगाट- नार्को के लिए तैयार, लाइव हो ताकि देश देखे बेटियों के प्रति क्रूरता

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते एक महीने से पहलवानों का धरना जारी है। इस बीच, ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया ने बृजभूषण शरण सिंह की नार्को टेस्ट वाली चुनौती को स्वीकार कर लिया है। पूनिया ने कहा कि पहलवान नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। बशर्ते कि यह सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराया जाए।

वहीं, पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, "मैं बृजभूषण से कहना चाहता हूं कि सिर्फ विनेश ही नहीं, शिकायत करने वाली सभी लड़कियां नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। इसे लाइव किया जाना चाहिए ताकि देश की बेटियों के प्रति उसकी क्रूरता के बारे में पूरा देश जान सके।"

