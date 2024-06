Delhi Water Crisis: बूंद-बूंद पानी को तरसेंगे दिल्लीवाले, 1-2 दिनों में और बिगड़ेंगे हालात; सामने आई ये वजह

आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट डालकर कहा है कि दिल्ली के सात जल शोधन संयंत्र इसी पानी पर निर्भर हैं। अगर आज कल में पानी की मात्रा नहीं बढ़ी तो एक दो दिन में पूरी दिल्ली में जलापूर्ति को लेकर स्थिति बिगड़ जाएगी।

उनका कहना है कि एलजी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि है, इसलिए उनसे इस स्थिति को बिगड़ने से रोकने व इसमें सुधार के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया जाएगा।

Have sought time from the Hon’ble @LtGovDelhi for an emergency meeting, to apprise him of the inadequate water being released by Haryana from the Munak Canal.

Delhi is supposed to receive 1050 cusecs of water from the Munak Canal via the CLC and DSB sub-canals. However, this has… pic.twitter.com/xZUHbYlrnJ