Delhi Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ हो रही मूसलाधार बारिश

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। सुबह से ही यहां घने बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बिजली कड़क रही है। मौसम विभाग ने भी राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।

दिल्ली के अधिकांश इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है। इस दौरान पूरे एनसीआर में तेज बिजली कड़क रही है। मौसम विभाग के मुताबिक, नोएडा समेत आस-पास के इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश होने के कारण तापमान में गिरावट दिखेगी।

Thunderstorms & duststorms with light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 40-70 km/h would occur over and adjoining areas of the entire Delhi & NCR region: IMD Update pic.twitter.com/RfN7KNdCin