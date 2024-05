'केजरीवाल कांग्रेस को, राहुल गांधी AAP को देंगे वोट', UK से आंख की सर्जरी कराकर लौटे राघव चड्ढा और क्या बोले?

आप सांसद ने रैली में कहा, "अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने आपको बहुत फायदा पहुंचाया है। दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी है, हर परिवार हर महीने करीब 18000 रुपये की बचत कर रहा है। निजी स्कूलों द्वारा ली जाने वाली 10000 रुपये तक की फीस बच गई और आम आदमी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को आलीशान निजी स्कूलों से बेहतर बनाया। आपका बिजली बिल जीरो आता है, जो पहले 2500-3000 रुपये तक होता था।"

VIDEO | "Arvind Kejriwal and AAP have benefited you a lot. Since Arvind Kejriwal's government was formed in Delhi, every family has been saving nearly Rs 18,000 per month. The fee of up to Rs 10,000 charged by private schools is saved, and AAP built government schools better than… pic.twitter.com/4xvgIxI2eP— Press Trust of India (@PTI_News) May 21, 2024