नए संसद भवन का PM मोदी काटेंगे फीता... पहलवान 'महिला सम्मान महापंचायत' के जरिए बृजभूषण के खिलाफ भरेंगे हुंकार

नई दिल्ली, एजेंसी। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करने वाले है। इसी दिन जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवान नई संसद के पास ही प्रोटेस्ट करने की जुगत में जुट गए हैं। प्रदर्शनकारी पहलवान महिला सम्मान पंचायत आयोजित करने जा रहे है।

VIDEO | "We are holding 'Mahila Samman Mahapanchayat' on May 28 in front of the new Parliament building. We ensure to remain peaceful and not indulge in any kind of violence," says protesting wrestler Sakshi Malik. pic.twitter.com/FNMZarFM4t