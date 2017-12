प्रद्युम्न हत्याकांड: आरोपी पर बालिग की तरह केस चलाने की मांग, 13 दिसंबर को फैसला

जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड में शुक्रवार को ठाकुर की याचिका पर आरोपी छात्र के फिंगर प्रिंट्स को लेकर 2 घंटे तक सुनवाई चली जिसके बाद बोर्ड ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

गुरुग्राम [जेएनएन]। भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोपी नाबालिग छात्र पर बालिग की तरह केस चले या नहीं, इस पर जूवेनाइल जस्टिस बोर्ड 13 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर ने बोर्ड में याचिका दाखिल कर आरोपी छात्र के खिलाफ वयस्क की तरह मामला चलाने की मांग की थी। ठाकुर ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के खिलाफ बालिग की तरह केस चलाने की मांग की है।

#PradyumanMurderCase: Juvenile Justice Board reserves verdict in the matter pertaining to the juvenile accused till 13th December.