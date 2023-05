दिल्ली HC से AAP को झटका, नगर निगम के छह स्थायी सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने का मेयर का निर्णय रद्द

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मंगलवार को एमसीडी (दिल्ली नगर निगम) के छह स्थायी सदस्यों का चुनाव दोबारा कराने के मेयर शैली ओबरॉय के निर्णय को रद्द कर दिया है।

भाजपा पार्षद शिखा व कमलजीत सेहरावत ने मेयर के 24 फरवरी के निर्णय को अदालत में चुनौती दी थी।

MCD standing committee election: Delhi HC directs Mayor Shelly Oberoi to disclose forthwith result of polls held on February 24